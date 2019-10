Session: Release der Skateboard-Simulation verzögert sich auf Xbox One - 4Players.de

crea-ture Studios hat sich zu einer Verschiebung der Skateboard-Simulation Session auf Xbox One entschieden. Das meldet DualShockers in Anlehnung auf einen Beitrag der Entwickler bei Facebook und Discord. Dort heißt es, dass man schlichtweg mehr Zeit benötige, um das Spiel auf die Konsole von Microsoft zu portieren. Daher war der ursprünglich angedachte Termin im Oktober nicht mehr haltbar. Derzeit peilt man daher eher eine Veröffentlichung Ende November oder Anfang Dezember auf der Xbox One an."Wir wissen, dass das keine tollen Neuigkeiten sind und es macht auch keinen Spaß, sowas ankündigen zu müssen - besonders für ein kleines Studio, wie wir es sind", heißt es in dem Statement.Finanziert wurde die Entwicklung unter anderem durch eine Kickstarter-Kampagne. Auf dem PC rollt Session bereits seit gut einem Monat bei Steam durch den Early Access und man kann zum Preis von 16,79 Euro aufs virtuelle Board steigen.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer