Session: Nacon wird Publisher der Skateboarding-Simulation

Die Skateboarding-Simulation Session ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) : Skateboarding Sim Game von crea-ture Studios hat einen Publisher gefunden, und zwar Nacon (ehemals Bigben). Das Spiel ist derzeit im Early Access auf PC ( Steam ) und als Game-Preview-Version auf Xbox One-/Xbox Series X|S-Konsolen verfügbar. "Mehrere Hunderttausend Spieler haben die aktuelle Version dieser Hommage an das Skateboarding bereits getestet", heißt es weiter.In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Session ist eine authentische, realistische Simulation für Skateboard-Fans. (...) Die Welt von Session feiert das goldene Zeitalter des Skateboardens und präsentiert detailgetreu die Kultur und Kreativität des Sports, der in den 90er Jahren immer mehr an Popularität gewann. Mit seiner realistischen Physik bietet das Spiel innovatives, nie dagewesenes Skateboarding-Gameplay: Den True Stance Stick, bei dem beide Füße mittels der beiden Controller-Sticks unabhängig voneinander kontrolliert werden. Die Lernkurve entspricht der im echten Leben: Zuerst müssen die Spieler üben, das Board zu steuern und all die verschiedenen Stunts auszuführen, die das Spiel anbietet – von den einfachen bis zu den komplexesten. Das Spiel verfügt zudem über einen integrierten Video-Editor, mit dessen Hilfe die Spieler ihre größten Erfolge verewigen können. (...) In seiner städtischen Umgebung samt offener Spielwelt, die für den Sport übliche Orte umfasst, können Skateboard-Fans ihre eigenen Legenden schreiben, während sie ihre Ausrüstung erweitern und ihren eigenen Kleidungsstil entwickeln."Letztes aktuelles Video: Update 0003 Trailer