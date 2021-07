Session: Skateboard-Sim rollt auch auf die Nextgen-Konsolen

Im September sprachen sich die Entwickler der Skateboard-Simulation Session ab 69,98€ bei vorbestellen ) noch gegen "endlose Early-Access-Zyklen" aus und zeigten sich zuversichtlich, ihren Steam-Titel im Frühzugang in sechs bis zwölf Monaten fertigzustellen. Auch im Game Preview for Xbox One ist der Titel bereits erhältlich Mittlerweile haben sich die Pläne geändert und es gibt kein festes Datum mehr - woran die Arbeitssituation der Crea-ture Studios in der Pandemie nicht ganz unschuldig gewesen sein könnte.Im Gegenzug gibt es aber gute Nachrichten im Bereich der unterstützten Plattformen: Auch Besitzer moderner Konsolen werden zum offiziellen Start die Gelegenheit bekommen, sich aufs Brett schwingen und sich aufs Fressbrett zu legen.Im Rahmen des gestrigen "Connect"-Livestreams von Publisher Nacon wurden Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X/S angekündigt, die zum gleichen Termin erscheinen sollen wie die übrigen Versionen. Laut Gematsu.com sind gleichzeitig eine Vollversion für PS4 und natürlich die Fertigstellung für PC und Xbox One in Arbeit.