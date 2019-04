4Players: Startseite: Neue Filteroptionen für Berichte online - 4Players.de

Ihr sucht in unserem Archiv nach speziellen Tests, vielleicht chronologisch oder nach Wertung sortiert? Nur für ein System wie PC, PS4, One oder Switch? Oder nur nach einem Genre wie Rollenspiel oder Strategie?Ab sofort sind unsere Filteroptionen auf der Berichtseite besser sichtbar in horizontaler Anordnung online. Einfach alles auswählen, dann auf "Filter anwenden" und es gibt Ergebnisse. Damit könnt ihr komplett nach euren Vorlieben alles an Berichten filtern.Euch fehlt etwas? Sagt Bescheid! Wir werden die Portalseite in den kommenden Wochen Stück für Stück anpassen und nehmen eure Wünsche gerne mit in die Planung.