4Players: Beta des mobilen 4Players jetzt mit integriertem Forum - 4Players.de

Was werkeln die so lange am mobilen 4Players rum? Wir haben das Forum eingebaut! Das war aus verschiedenen Gründen alles andere als trivial, aber ist es endlich jetzt live. Die Beta wurde gerade aktualisiert und ermöglicht euch synchronisiertes Kommentieren. Sprich: Eure Beiträge, die ihr im mobilen 4Players in euer Smartphone tippt, erscheinen auch auf dem Desktop - und umgekehrt.Außerdem haben wir das Forum mit allen wichtigen Threads vom Portal übertragen, so dass ihr auch mobil bekannte Themen wie "Fragen zu Test-Terminen", "Anregungen und Kommentare" oder "Let's talk about" findet. Noch ist das alles nicht final: Kommentare zu Berichten, Videos oder News sind zwar möglich, aber werden mobil z.B. nicht als eigene Threads in der Forenstruktur angezeigt. Die Watchlist wird leider noch nicht synchronisiert und der Bereich Highlights wird noch komplett überarbeitet.Trotzdem hat diese Version auch noch andere Verbesserungen zu bieten: Die News unter "Alles" werden jetzt thematischer gebündelt, es gibt quasi Lesezeichen und eine bessere Navigation, außerdem wurde die Performance stark verbessert. Ihr könnt einen Dark Mode aktivieren, statt der Kacheln mit Bildern auf Listen umstellen oder eure Lieblingssysteme als Filter einstellen. Wer 4Players pur besitzt, surft natürlich auch mobil werbefrei.Wir hoffen, dass wir mit dem nächsten Update offizielle das neue mobile 4Players starten können. Bis dahin freuen wir uns über euer Feedback!