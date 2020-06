4Players: Forum: Die fünf goldenen Regeln für einen respektvollen Umgang

Wir wünschen uns im Forum von 4Players.de einen respektvollen Umgang, damit sich Spieler aller Art hier wohl fühlen und gerne über dieses Hobby austauschen. Auch Debatten und Streit gehören dazu, aber in einem für alle akzeptablen Rahmen. In den letzten Wochen wurde dieses Forum zu oft als Bühne für Beleidigungen und politische Agitation missbraucht. Um die Atmosphäre für alle zu verbessern, werden wir in Zukunft konsequenter moderieren.Haltet euch bitte an diese fünf Regeln, die unsere Forennsatzung und AGB ergänzen:Ihr könnt nach Lust und Laune über Spiele, News, Videos oder Tests sprechen, aber werdet nicht persönlich. Wir wollen keine Anfeindungen jeglicher Art gegenüber anderen Usern, Mods, Redakteuren oder Personen des öffentlichen Lebens. Wir dulden keine Provokationen, Belästigungen oder Beleidigungen, die sich gezielt an bzw. gegen einzelne Leute richten.Ihr könnt eure Kritik zu einem Spiel oder Test mehr als einmal ausdrücken. Aber wir wollen nicht, dass wenige Leute ständig dasselbe Negative posten - daher behalten wir uns vor, spätestens ab dem vierten ähnlichen Beitrag zu löschen. Vor allem, wenn ihr ein Spiel, eine Serie oder ein System offensichtlich nicht mögt, müsst ihr das den Fans dazu nicht dauernd unter die Nase reiben. Schreibt einen Lesertest mit eigener Wertung!Vor allem in den Threads zu aktuellen News, Videos und Berichten solltet ihr nichts über die Story verraten. Setzt eure Beiträge bitte komplett in Spoiler-Tags, falls ihr euch nicht sicher seid. Außerdem könnt ihr euch PN schreiben oder eigene Threads im Forum eröffnen, um euch gezielt über Figuren, Plot oder das Finale zu unterhalten.Nur falls ein Spiel oder Bericht politische Themen anspricht, ist die Diskussion darüber gestattet. Jeder darf seinen Standpunkt vertreten, egal welchem demokratischen Spektrum man angehört. Nur behalten wir uns wie in Punkt 1) vor, bei mehrfacher Agitation zu löschen. Und vor allem dulden wir keine Verbreitung von Propaganda, keinen Extremismus, Rassismus, keinen Sexismus, keine Homophobie oder irgendeine Hetze.Die gelben Karten haben leider keine Wirkung gezeigt und die Diskussionen mit uneinsichtigen Usern oder Trollen haben uns viel Zeit gekostet - deshalb gibt es keine Verwarnungen mehr. Wenn jemand gegen diese Regeln oder die Forensatzung verstößt, wird der Beitrag gelöscht. Wir behalten uns außerdem vor, den User zu sperren.Weder Mods noch Redakteure haben Zeit, diese Regeln per PN oder im Forum zu diskutieren. Alle Beiträge zur Moderation werden dort kommentarlos gelöscht. Und ganz wichtig; Mehrfachaccounts sind nicht gestattet! Ihr könnt Fragen zur einer Löschung von Beiträgen oder einer Sperre an moin@4players.de schicken. Falls ihr allgemeine Fragen zu 4Players.de habt, könnt ihr sie natürlich weiter im Forum unter "Anregungen & Kommentare" posten.