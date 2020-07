4Players: Wir werden 20: Schickt uns eure Geburtstagsgrüße!

schrieb am 06.07.2020 um 14:49 Uhr

DancingDan hat geschrieben: ? vor 22 Minuten Nein, nein. Alle die sich vor 2008 registriert haben! Nein, nein. Alle die sich vor 2008 registriert haben!

Yay, noch ein Jahr und ihr dürft in den USA ein Bierchen trinken ... (wenn es nächstes Jahr noch existiert *hust hust*).Äh ja, zwanzig Jahre, das ist ne Menge Holz für ein Onlinemagazin. In den Jährchen hat sich viel gewandelt. Damals noch von den großen, starken Printmags belächelt, tja, und wer existiert heute noch? Andere ehemaligen Onlinemags verticken mittlerweile Onlinegames, insofern ja, zwanzig Jahre sind ne Hausnummer.Ich begrüße diesen Vorschlag ... unter Vorbehalt.(Ich bin mir sicher, dass irgendwo in den Untiefen noch ein älterer Account von mir existieren könnte, ausgehend vom Usernamen den ich hier mit mir rumtrage).