4Players: In eigener Sache: 4Players wird von Computec verkauft und in neu gegründete 4Players AG integriert

Eine Meldung in eigener Sache: Die 4Players GmbH, zu denen u.a. das Magazin 4Players.de, das Server-Hosting 4Netplayers sowie die Community- und Herausforderungs-Plattform SCILL gehören, wurde von der Computec Media Group an einen neuen Besitzer abgegeben. Der neue Inhaber ist die vor kurzem gegründete 4Players AG mit Sitz in der Schweiz. Diese wiederum gehört der international tätigen Marquard Media Group, die zusammen mit Group CEO Bijan Khezri als Hauptgesellschafter fungiert. Mit dem Kauf soll eine neue Basis für die zukünftige Wachstumsentwicklung bei 4Players gelegt werden.Dazu Phillip Schuster, CEO und Mitbegründer 4Players: „Es freut mich sehr, dass die von einer Gruppe leidenschaftlicher Gamer und mir vor 20 Jahren gegründete 4Players nach einer behüteten Kindheit im Schoß der freenet AG und einer intensiven Sturm-und-Drang-Zeit unter dem Dach der Computec Media jetzt durch die Firmierung der 4Players AG eine Unabhängigkeit für Wachstumsentwicklung gewinnt. Für das 20-jährige Firmenjubiläum hätten wir uns kein größeres Geschenk vorstellen können, als in Form einer 4Players AG auf eigenen Beinen zu stehen. Zusammen mit Marquard Media werden wir den eingeschlagenen Weg weitergehen. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Mitarbeitern und Wegbegleitern von 4Players bedanken und freue mich auf eine große Zukunft.“Die redaktionelle Arbeit wird durch den neuen Besitzer in keiner Form beeinflusst werden. Das Tagesgeschäft läuft weiter wie bisher und ihr könnt euch weiterhin auf spannende Videoformate, kritische Tests und alles Weitere freuen, das ihr mit 4Players.de verbindet.