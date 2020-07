4Players: In eigener Sache: Wir starten mit "Act-2-Access" eine Alternative zu AdBlock, Werbung & Co

Als Online-Magazin kämpfen wir immer noch mit einem hohen Anteil an Lesern, die 4Players.de mit Werbeblocker ansurfen. Wir können verstehen, dass manche Anzeige nervt - auch wir sind nicht von allen Werbeformen begeistert. Aber zum einen hat die Redaktion keinen Einfluss auf die eingeblendeten Banner, Videos usw. Zum anderen ist dies eine normale sowie wichtige Einnahmequelle, weswegen wir auf unsere Situation aufmerksam machen wollen, die wir natürlich mit vielen anderen Online-Magazinen teilen.Um zukünftig Alternativen zum Einsatz von Werbeblockern anbieten zu können, testen wir das System "Act-2-Access", das auch bei unseren Kollegen von Golem eingesetzt wird. Manche Besucher, die einen AdBlocker verwenden, bekommen ab heute per Zufallsprinzip ein Pop-up-Menü mit drei Wahlmöglichkeiten angezeigt: Man kann an einer kurzen Umfrage teilnehmen, uns über den Abo-Service 4Players PUR oder das Abschalten des Blockers unterstützen - weitere Optionen stehen nicht zur Verfügung. Wer an der Umfrage teilnimmt, die entweder 4Players, 4Netplayers oder SCILL betrifft, kann danach fünfzehn Minuten werbefrei auf 4Players.de surfen.