4Players: 20 Jahre: Retro-Design, Rabatt-Aktion, alte Fotos und mehr

Aber natürlich haben wir auch ein exklusives Gewinnspiel für unsere treuen PUR-Abonnenten. Ihr könnt 4 x 1 Gutschein im Wert von 50 Euro für Gamesplanet, PlayStation Store, Microsoft Store oder Nintendo eShop gewinnen - ihr habt die Wahl: 4x 50 Euro-Gutscheine

Beide Gewinnspiele laufen bis zum 16. August 2020 - also schnell mitmachen!

Im August 2000 ging 4Players.de an den digitalen Start. 20 Jahre ehrlicher, kritischer, subjektiver Videospiel-Journalismus: Was für eine fantastische und turbulente Zeit! Seit dem Start ist viel passiert: Test-Archiv, Projekte, Team und Barthaare sind gewachsen - und wir durften mit euch viele fantastische Spiele und Konsolen-Generationen erleben. Das wollen wir mit euch feiern!Um die Nostalgie anzufachen, sind wir in die Untiefen unseres Archivs hinabgestiegen und sind dort auf das alte Portal-Design aus dem Jahr 2000 gestoßen, das euch heute beim Öffnen der Seite begrüßt. Ganz schön Retro, nicht wahr? Wer ist schon seit den Anfängen dabei und kann sich noch an dieses bezaubernde Design erinnern?Ihr seid neugierig auf unser exklusives PUR-Angebot, möchtet aber gerne erst einmal hineinschnuppern, welche redaktionellen Inhalte euch dort erwarten? Dann habt ihr dieses Wochenende die Gelegenheit! Von Freitag, 14. August bis Sonntag, 16. August 2020 öffnen wir unseren exklusiven Meilensteine-Talk, den Podcast und das Retro-Special für alle - schaut unbedingt vorbei!Falls wir euch dann überzeugen konnten, erwartet euch am Montag, 17. August 2020, eine besondere Rabatt-Aktion! Dann habt ihr bis Ende August die Möglichkeit, ein Jahresabo für nur 20 Euro statt 30 Euro abzustauben!Als zusätzliches Highlight verlosen wir zum 20. Jubiläum 20 Monatsabos für 4Players PUR an alle, die noch kein aktives PUR-Abo besitzen: 20x Monatsabos für 4Players PUR Zum Schluss nehmen wir euch noch mit auf eine nostalgische Foto-Reise. Wir danken euch für eure langjährige Treue als Leser unseres Spielemagazins, eure lebhaften Diskussionen im Forum und euer ehrliches Feedback in den letzten 20 Jahren. Wir hatten sehr viel Spaß daran - auf weitere 20 Jahre!