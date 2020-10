4Players: Benachrichtigung bei Zitaten und neue Forenbereiche sowie Filter für PS5 und XBS

Ihr habt es als registrierte 4Players-Leser vielleicht schon bemerkt: In eurem Posteingang landen jetzt auch Nachrichten, falls euch jemand im Forum zitiert. Wir werkeln gerade an einigen Stellen an Forum, Profilen & Co, so dass wir das mal testen wollten. Falls euch das zu viel wird, könnt ihr diese Nachrichten aber in den Foreneinstellungen deaktivieren. Dort könnt ihr auch einiges anderes anpassen, falls ihr mehr oder weniger automatisches Feedback haben wollt.Falls ihr in der Newsübersicht gezielt nach den neuen Konsolen filtern wollt, findet ihr dort und an anderer Stelle entsprechende Reiter für PS5 und XBS, so dass nur noch News zu diesen Systemen auftauchen. Außerdem gibt es im Forum jetzt zwei neue Bereiche für PlayStation 5 sowie Xbox Series X Viel Spaß beim Austauschen, Diskutieren, seit respektvoll zueinander und denkt an die fünf goldenen Forenregeln