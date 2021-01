4Players: Beta des neuen Profilsystems mit Listen und Lesertests gestartet

Wir haben heute die Beta des neuen Profilsystems gestartet. Wie könnt ihr das ausprobieren? Nach dem Login einfach auf euer Bild oben rechts oder darunter auf "Profil-Seite" klicken. Ihr landet dann in der Benutzeroberfläche, die neben einem hochladbaren Avatar, einem Hintergrund (es kommen mehr) sowie einer Kurzbio einige neue Funktionen bietet.Ihr könnt z.B. eigene Listen anlegen, um eure Lieblingsspiele in bestimmten Genres oder in frei benennbaren Kategorien zu sortieren: Einfach einen Namen für die Liste wählen, die gewünschten Spiele aus der Datenbank suchen und eintragen.Außerdem haben wir die Lesertests anders strukturiert, so dass ihr etwas mehr Möglichkeiten für Einträge sowie Wertung habt und über Statistiken erkennt, wie andere User gewertet haben; zudem könnt ihr andere Lesertests oder Listen liken sowie anderen Usern folgen.Was in der Beta fehlt, ist u.a. die Suche nach anderen Usern bzw. Freunden direkt im Profil. Wer jemandem folgen möchte, kann das aber jetzt schon über das Forum, indem er dessen Bild bzw. Namen anklickt. Allerdings hat dieses Abonnieren in der Beta noch keine Auswirkungen - geplant ist, dass ihr zukünftig über alle neuen Tests und Forenbeiträge eines Users informiert werdet.In dieser Beta gibt es noch einige Bugs und Todos, die wir im Laufe der nächsten Wochen beheben. Falls euch noch etwas auffällt oder ihr Ideen habt, meldet euch gerne hier im Thread.Viel Spaß beim Ausprobieren des neuen Profils!Eure 4Players-Redaktion