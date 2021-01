4Players: Neue Lesertests in der Beta des Profils; neuer Thread für fehlende Spiele

Habt ihr schon die neuen Lesertests ausprobiert? Im Rahmen der laufenden Beta des Profilsystems könnt ihr nicht nur Listen mit euren Lieblingstiteln anlegen, sondern unter "Tests" auch Spiele bewerten, die bereits erschienen sind, und einen Bericht dazu schreiben. Wo findet man das Feature? Neben dem Profil z.B. auch in den blauen Spielinfoboxen unter "Schreibe einen Test".Einfach ein Spiel wählen, das passende System dazu und los gehts mit eurer Einschätzung! Es gibt ein frisches Layout und einige zusätzliche Menüpunkte wie etwa die Sternchenvergabe für die sechs Kategorien Spielspaß, Grafik, Sound, Steuerung, Spielzeit und Preis. Hinzu gekommen sind auch frische Statistiken, Like-Funktionen sowie eine Vorschau-Ansicht, damit ihr vor der Veröffentlichung nochmal alles checken könnt. Sobald ihr den Test online stellt, erscheint er auch auf der Startseite von 4Players.de, unten rechts im Modul. Wir haben noch einige Ideen und werden dieses Feature nach der Beta noch weiter ausbauen.Ihr habt Anregungen dazu? Her damit! Euch fehlt ein Spiel in der Liste? Oder ihr vermisst ein Cover? Dann meldet euch doch im Forum, dort gibt es einen neuen Thread , in dem ihr mitteilen könnt, was euch fehlt.Viel Spaß beim Schreiben und Bewerten!Eure 4Players-Redaktion