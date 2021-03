4Players: Beta des neuen Erfolgesystems gestartet

Nachdem dasbereits in der Beta läuft, haben wir jetzt die neuen Erfolge angedockt. Was verbirgt sich dahinter? Ihr schaut News, Videos oder Berichte an, nehmt am 4P-Suchspiel am Ende der Startseite teil und erhaltet dafür XP, steigt im Rang auf und erhaltet eine neue Signatur fürs Forum. Könnt ihr alle Tagesziele und Erfolge abschließen, die ihr mobil oder auf dem Portal finden könnt? Auf eurer neuen Profilseite gibt es einen Bereich, in dem ihr sehen könnt, welche Erfolge euch erwarten.Die älteren Leser werden sich erinnern, dass wir schonmal Punkte und Auszeichnungen verteilt sowie Ranglisten erstellt haben - das war im April 2009. Nach über zehn Jahren ist es an der Zeit für frische Interaktionen, die ihr ab sofort ausprobieren könnt, falls ihr denn Lust auf XP und Ränge habt. In dieser Beta sammeln wir euer Feedback, um das System zukünftig auszubauen - auch einige Rätsel und Challenges sind in Arbeit, die das Surfen auf 4Players.de vielleicht etwas unterhaltsamer gestalten.Keine Lust auf XP und Ränge? Natürlich ist das freiwillig: Alle registrierten User nehmen zwar automatisch teil, aber können die Erfolge im Profil in den Einstellungen sofort deaktivieren. Alle bestehenden, die ja nicht getrackt werden, können ebenfalls mitmachen, wenn sie die Erfolge in den Einstellungen einschalten. Keine Bange: Da werden keine Daten für Dritte wie Google & Co gesammelt, aber wir müssen natürlich intern zählen, wer für welche Interaktion seine Punkte bekommt. Sollte es nach dem Einschalten der Erfolge noch Probleme mit der Anzeige geben, empfehlen wir ein einmaliges Aus- und Einloggen.Wir wünschen euch viel Spaß in der Beta der neuen Erfolge!Eure 4Players-Redaktion