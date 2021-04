4Players: Aktualisierung der Forenregeln

Falls ihr Fragen zu den Regeln habt, stellt sie gerne hier in den Kommentaren oder schreibt eine Mail an: moin@4players.de



Diese "goldenen Regeln" ergänzen unsere Wir haben unsere Forenregeln ein wenig überarbeitet und aktualisiert. Ziel war es, die Regeln für alle verständlicher und übersichtlicher zu machen. Die neue Fassung findet ihr ab sofort auch wie gewohnt im Forum: Forenregeln Falls ihr Fragen zu den Regeln habt, stellt sie gerne hier in den Kommentaren oder schreibt eine Mail an: moin@4players.deDiese "goldenen Regeln" ergänzen unsere Forensatzung und die AGB



Keine Beleidigungen.



Wir dulden keine Anfeindungen jeglicher Art gegenüber anderen Usern, ModeratorInnen, RedakteurInnen oder Personen des öffentlichen Lebens. Dazu zählen auch Provokationen, Belästigungen oder Beleidigungen, die sich gezielt an bzw. gegen einzelne Leute richten. Auch Verleumdungen und Manipulationen, die gezielt dem Ruf oder der Arbeit der Redaktion schaden, werden nicht toleriert.



Keine Diskriminierungen.



Wir dulden keine Form der Diskriminierung. Dazu zählen Extremismus, Verbreitung von Propaganda, Rassismus, Sexismus, Trans- und Homophobie oder jedwede weitere Art der Hetze. Kommentare, die strafrechtlich relevant sind, werden von uns zur Anzeige gebracht.



Kein Spam.



Wir interpretieren eine regelmäßige Wiederholung von inhaltlich gleichen Beiträgen in auffällig hoher Anzahl als Spam. Werbung (außer private “Clan- und Homepage-Werbung” im entsprechenden Bereich), Umfragen zur Produktforschung, illegale und pornografische Inhalte und Beiträge mit kommerziellen Interessen einer dritten Partei, die nicht von uns erlaubt wurden, werden von uns entfernt. Diskussionen ohne erkennbaren Themenbezug zum entsprechenden Beitrag werden in neue Threads ausgelagert oder gelöscht. Mehrfachaccounts sowie anstößige User- und Threadnamen sind nicht gestattet.



Keine Spoiler.



Um den Spielspaß für alle zu erhalten, soll auf öffentliche Spoiler in den Kommentaren verzichtet werden. Bitte verwendet die Spoiler-Tags des Forums, falls ihr euch nicht sicher seid. Oder führt Diskussionen über Plot und Figuren in den PNs oder eigenen Threads weiter.



Moderation respektieren.



Bei einer so großen und leidenschaftlichen Community müssen wir auf die Einhaltung dieser Regeln bestehen, um eine angenehme Diskussionsatmosphäre für alle zu schaffen. Bei Verhaltensweisen, die sich in einer Grauzone zu diesen Regeln oder der Forensatzung bewegen, werden die ModeratorInnen individuell entscheiden. Diese Entscheidungen stehen nicht zur Diskussion. Wir behalten uns vor, bei Verletzung der Foren-Richtlinien Kommentare und Threads zu löschen und/oder User für das Forum zu sperren.



PUR-Abonnenten



Alle Regeln gelten ausnahmslos auch für aktive Abonnentinnen und Abonnenten unseres kostenpflichtigen PUR-Services. Das Abo wird durch eine Sperre im Forum nicht beeinflusst. Alle PUR-Inhalte sind weiterhin verfügbar.



Aus zeitlichen Gründen können wir keine Verwarnungen aussprechen. Sollte ein Kommentar von euch gelöscht oder ein Profil gesperrt worden sein, könnt ihr jedoch von einem Verstoß gegen unsere Foren-Richtlinien ausgehen. Wir können keine Diskussion über das Interpretationsspektrum von Sätzen und Ausdrücken führen. Jedoch sind wir alle nur Menschen. Solltet ihr von einem Missverständnis überzeugt sein, schreibt uns gerne eine Mail mit eurem Forennamen an: moin@4players.de