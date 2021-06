4Players: In eigener Sache: Danke Alice, danke Eike!

Danke Alice, danke Eike!In eigener Sache: Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für all die Jahre bedanken, in denen Alice und Eike die 4Players-Redaktion bereichert haben. Leider werden uns beide auf eigenen Wunsch zum 1. Juli verlassen. Wir sind alle sehr traurig, aber wir freuen uns auch, dass sie direkt in anderen Jobs durchstarten können.Für die Redaktion entstehen durch diese Abgänge natürlich große Lücken, denn sie haben über all die Jahre nicht nur die Video-Produktion sowie YouTube gemanagt, sondern wie ihr wisst auch eingesprochen, an Talks teilgenommen, Kommentare verfasst und viele tolle Artikel von Vorschauen bis hin zu Tests geschrieben. Sie haben dieses 4Players.de mit ihrem Charakter und ihrer Arbeit geprägt.Falls ihr beide nochmal zusammen sehen wollt, sei beispielhaft der Talk zu The Last of Us: Part 2 genannt.Wer diskutiert jetzt mit uns über Soulslikes, Tabletops, Pokémon oder Japans Spielkultur? Wir wissen nur, dass wir alle noch ein paar Bierchen zusammen zischen und in Kontakt bleiben.Danke Alice, danke Eike!Ben, Cliff, Jan, Jens, Jörg, Maja, Marcel, Matthias, Micha