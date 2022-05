4Players.de: In eigener Sache: Der Neuzugang im Mai heißt...

...Alice. Wir freuen uns sehr, die ehemalige Leiterin des 4Players-Videoteams wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Hinter und vor der Kamera, am Schnittrechner, am Mikrofon und natürlich auch am Controller.Vor einem Monat haben wir euch ein bisschen etwas über das neue 4Players erzählt : Über unsere großen Pläne mit dem Portal und natürlich unseren Wunsch, diese Ziele mit neuem und altem Personal verwirklichen zu können.Und genau hier kommt eine Dame ins Spiel, die ihr als treue 4Players-Leser und -Zuschauer natürlich bestens kennt: Alice Wilczynski! Wir freuen uns, dass die Frau mit dem Faible für Horrorspiele ab sofort wieder fester Bestandteil der Redaktion ist – und sie natürlich ihr nicht gerade kleines Skillset im Bereich Video mitbringt. Für euch heißt das: stark geschnittene, geschmeidig vertonte Videobeiträge hier im Portal und auf YouTube. Für uns heißt das: Drill vor und hinter der Kamera, denn Alice kitzelte schon in ihrer jahrelangen Rolle als Head of Video bei 4Players.de nur das Beste aus ihren Kollegen heraus.Doch genug getextet, lassen wir Alice selbst zu Wort kommen...