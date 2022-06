4Players.de: In eigener Sache: Eike kehrt zurück

Eike Cramer freut sich: Seit dem 1. Juni ist er wieder fest an Bord bei 4Players.de.

Passend zum prall gefüllten Messe-Monat Juni freuen wir uns sehr, mit dem werten Herrn Cramer einen weiteren, langjährigen 4Players.de-Redakteur fest für das neue 4P-Team verpflichtet zu haben.Anfang April hatten wir über unsere Pläne mit 4Players.de gesprochen , dazu zählte natürlich auch die Anstellung ehemaliger 4P-Redakteure sowie neuer Kräfte – seit April hauen Matthias und Boris als Redakteure bereits fleißig in die Tasten. Im Mai stieß dann mit Alice die ehemalige Leiterin des 4Players-Videoteams dazu, wie in dieser News nachzulesen ist. Und nun eben Eike: Stratege und Shooter-Spieler, Metal-Fan und Musikus, Warhammer-Miniaturen-Maler und einfach ein guter Typ. Freut euch auf kompetente Tests und starke Meinungen zu Themen von Call of Duty bis Pay2Win. Ach ja, Eike sitzt bereits am Test von Diablo Immortal ...Aufmerksame Leser hatten Eike schon als Schreiber von einigen News-Meldungen der letzten Tage erspäht. Genauso wie vielleicht die News-Autoren Mo, Philipp oder Paul aus unserem Berliner Team – mehr dazu gibt es bald an dieser Stelle.Und schließlich gibt es noch einen zweiten Grund zum Feiern: Jan Wöbbeking, allen 4Players-Freunden als jahrelanges Redaktionsmitglied mit immensem VR-Wissen und großer Hüpfspiel-Liebe im Gedächtnis, schreibt ab sofort als freier Autor für uns. Seinen Test zu Kao the Kangaroo findet ihr schon bald auf 4Players.de.