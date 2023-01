4Players.de: Neuer Login-Vorgang & Datenmigration

Aktuell arbeiten wir daran, den Login-Vorgang umzustellen, um eure Login-Daten, welche derzeit noch bei der 4Players GmbH liegen, zukünftig von der 4Players GmbH zur FUNKE Digital GmbH zu migrieren.



Ab heute (09.01.2023) geben wir euch die Möglichkeit, diesen neuen Login-Prozess über den Button "Funke-Login" zu durchlaufen und der Datenmigration zuzustimmen. Bitte nutzt hierfür eure bisherigen Login-Daten (E-Mail-Adresse und Passwort).



Für derzeit eingeloggte Nutzer ändert sich zunächst nichts. Ihr könnt weiterhin kommentieren bzw. mit der Seite interagieren und alle Vorteile des Login-Bereichs nutzen. Am 23.01.2023 werden wir dann automatisch alle Nutzer ausloggen, so dass ein erneutes Einloggen notwendig ist. Ab diesem Zeitpunkt kann euer bestehendes Profil nur noch genutzt werden, wenn ihr während des erneuten Logins auf https://funke-login.4players.de/4players.php/login der Datenmigration von der 4Players GmbH zur FUNKE Digital GmbH zustimmt.



Hierfür findet ihr im Rahmen des Logins eine Checkbox, durch die ihr eure Einwilligung geben könnt. Diese Einwilligung ermöglicht es uns die Nutzer- bzw. Profildaten der in der Community aktiven Magazin-Nutzer, die bislang weiterhin auf den Servern der 4Players GmbH liegen und das Login-System der 4Players GmbH nutzen, an die Funke Digital GmbH zu übertragen. Sobald ihr der Datenmigration zugestimmt habt, könnt ihr euren Login Bereich wie gewohnt nutzen. Es werden alle eure Daten (inkl. Forumsbeiträge, etc.) übernommen.

Ohne eure Zustimmung zur Datenmigration wird es nicht mehr möglich sein, den Login-Bereich auf www.4players.de mit euren bestehenden Daten zu nutzen. Selbstverständlich könnt ihr weiterhin alle Angebote der 4Players GmbH nutzen. Hier funktioniert euer Login weiterhin. Falls ihr keine Dienste der 4Players GmbH weiternutzen möchtet, empfehlen wir die Beantragung einer Löschung eures Logins via: datenschutz@4players.de



Ihr habt die Möglichkeit der Datenmigration bis zum 31.12.2023 zuzustimmen, danach werden eure Daten inkl. eurer Login-Daten für die Dienste auf www.4players.de gelöscht. Selbstverständlich könnt Ihr Euch jederzeit ein neues Profil anlegen und bei "null" starten.



Wenn ihr der Datenmigration nicht zustimmt und wir eure Daten zum 01.01.2024 für die Dienste auf www.4players.de löschen, werden alle eure Profile und Foreneinträge anonymisiert.

Liebe Community des 4Players Spielemagazins,im vergangenen Jahr sind die redaktionellen Inhalte von 4players.de, das Forum sowie die Weiterführung der Spiele-Berichterstattung an die FUNKE Digital GmbH übergegangen.Die 4Players GmbH bietet weiterhin Gameserver unter 4netplayers.com an sowie Tools und Services wie ODIN Voice Chat unter 4players.io.Danke an alle Leser, die dem Spielemagazin treu geblieben sind und ihm weiterhin das Vertrauen geschenkt haben, sowie an alle neuen Leser, die wir für unsere Seite begeistern konnten.Wir freuen uns auf eure weitere Interaktion mit uns und wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Spielemagazin!Die Teams der Funke Digital GmbH und der 4Players GmbH