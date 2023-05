4Players.de: Update in eigener Sache & Test-Fahrplan

Einige von euch haben bereits bemerkt, dass bei uns erneut personelle Veränderungen stattgefunden haben. Entsprechend wollen wir euch einmal über die aktuelle Lage informieren und einengeben, wie es mitin der nächsten Zeit weitergeht.Wir möchten uns an dieser Stelle zunächst für die tolle Zusammenarbeit beibedanken und wünschen ihnen auf ihrem weiteren Weg nur das Beste. Als langjährige Redakteure haben sie 4Players maßgeblich geprägt und hinterlassen große Fußstapfen, die wir nach bestem Wissen und Gewissen füllen wollen. Zum Abschied liefert Matthias außerdem noch den Test zum Open World-Blockbuster, auf den ihr euch dann pünktlich zum Release des Spiels freuen könnt. Passend dazu erwartet Zelda-Fans bald eine schöne Überraschung.Trotzdem wird es mit 4Players natürlich weitergehen: Mit dabei sind, die euch bereits seit über einem halben Jahr auf der Seite mit tagesaktuellen News, kontroversen Kolumnen und umfangreichen Übersichtsartikeln versorgen und dies unter der Führung vonals Redaktionsleitung wie gehabt fortführen werden. Während wir uns zusätzlich nach neuen Mitarbeitern umsehen, werden aktuelle Spiele durch euch größtenteils bereits bekannte Autoren von außerhalb abgedeckt, sodass ihr auch in nächster Zeit nicht auf hochwertige Tests verzichten müsst.Schon jetzt haben wir deshalb einenfür euch vorbereitet, der zeigen soll, welche Spiele wir unter anderem in den kommenden Wochen testen wollen und wer dabei jeweils den Stift und das Gamepad in den Händen hält:Abschließend würden wir von euch gerne noch wissen, zu welchen Spielen ihr euch Tests wünschen würdet. Schreibt entsprechendedoch gerne in die Kommentare! Wir hoffen, ihr bleibt uns auch weiterhin als Leser treu und freut euch auf die kommende Zeit mit uns bei 4Players.