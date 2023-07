4Players.de: Was spielt die Redaktion aktuell? Von Dying Light 2 bis Only Up!

Jonas – Master Detective Archives: Rain Code

Paul: Only Up!

Sören: Dying Light 2 – Stay Human

Da ich zur Zeit nicht an meinem eigenen Rechner zu Hause sitzen kann, bin ich gezwungen, weniger aufwendige Spiele unterwegs auf meinem Laptop zu spielen. Zum Glück ist vor kurzem das neueerschienen und so fiel meine Wahl schnell auf. Die neuen Features wie das Portalsystem und die Legenden runden das Spiel neben den bereits bekannten Augmentierungen einfach ab.Außerdem gab es eine Änderung bei der Darstellung der Champions: Früher wurden zum Set passende Skins ausgewählt, aktuell sind alle Champions ohne Skin zu sehen. Das macht es für jemanden, dernicht schon seit 10 Jahren spielt, viel einfacher, schnell zu erkennen, um welchen der zig Charaktere es sich handelt. Dabei ist auch die Möglichkeit, jeden Champion jederzeit inspizieren zu können, eine große Hilfe.Alles in allem haben mich diese Änderungen dazu gebracht, wieder mehr als drei Runden Teamfight Tactics zu spielen und sogar demwieder eine Chance zu geben. Wenn auch nur mit mäßigem Erfolg, denn ich weigere mich, nach den besten Teamkombinationen zu suchen. Ich will spielen und beim Spielen lernen, wie ich mich verbessern kann und was gut funktioniert. Obwohl mir Teamfight Tactics im Moment sehr viel Spaß macht, freue ich mich schon darauf, wieder an meinem richtigen PC zu Hause zu sitzen und komplexere Spiele zu spielen.Während mir sowohl im Büro als auch in den eigenen Wänden der Schweiß von der Nase tropft, bringe ich mein Gehirn aktuell zusätzlich mitzum Glühen. Der kürzlich erschienene, neueste Streich der-Macher hat nämlich wieder knifflige Fälle im Gepäck, bei denen ich gleich mehrfach um die Ecke denken undaufdecken muss – und das sorgt bei diesen Temperaturen nicht gerade für Abkühlung.Umso erfrischender ist da schon der Dauerregen, der den Schauplatz des Spiels, Kanai Ward, in einen feuchten Nebelschleier hüllt. Yuma Kokohead, seines Zeichens Detektiv ohne Gedächtnis, dafür aber mitim Schlepptau, macht sich eines Tages auf den Weg in den besagten Höllenpfuhl, weil er einer Einladung der World Detective Organization gefolgt ist. Doch schon auf der Zugfahrt nach Kanai Ward geht alles schief, was schiefgehen kann.Mittlerweile habe ich rund 20 Stunden hinter mir und drei Fälle gelöst, bei denen der geistige Danganronpa-Nachfolger bislang erfolgreich den Drahtseilakt zwischen quietsch-bunt-abgedreht und blutig-ernst vollführt. Die Schicksale sind spannend, die Charaktere exzentrisch, die Atmosphäre zum Reinlegen – letzteres liegt vor allem auch an demvon Komponist Masafumi Takada, der zusammen mit den Regenschwaden durch die Straßen von Kanai Ward wabert. Eine willkommene Abwechslung zum derzeit schmelzenden Berlin.Aus der Angst davor, innoch schlechter zu werden, als ich es ohnehin schon bin, habe ich in den letzten Wochen nur wenigen anderen Titeln meine Liebe in Form von Spielzeit geschenkt. Doch selbst der ambitionierteste Action-Aficionado braucht mal eine Pause von den schweißtreibenden Sessions im Ranked-Modus, wenn die Außentemperaturen die 30 Grad-Marke überschreiten.kam mit seinem simplen und doch so faszinierenden Spielprinzip daher wie gerufen.Hatte ich doch schon in den Vorwochen, nur aus der Ferne mit dem aus dem Nichts kommenden, kleinen Parcours-Plattformer geliebäugelt, wenn ich auf Twitch bekannten Streamern auf ihrembeiwohnte, fiel dann gleich in den ersten Stunden des Steam Summer Sale meine Kaufentscheidung. Für rund sechs Euro könne man sicher wenig falsch machen, dachte ich mir und wurde nicht enttäuscht. Denn Only Up! erinnert mich hervorragend daran, dass es gar nicht so viel braucht, um mich als Gamer zufriedenzustellen – ganz ähnlich,, erging.Während meine Kollegen noch nicht so begeistert vom freien Fall, den man in Only Up! immer mal wieder hinlegt, um ganz von vorne zu starten, schienen, packte mich bereits bei meinem ersten Durchlauf der Ehrgeiz: Ich wollte auf keinen Fall aufgeben und es direkt im ersten Versuch schaffen, ans Ende zu gelangen. Dabei bot sich mir eine, beim Klettern auch dringend benötigte,, wenn ich beispielsweise, fasziniert von den abwechslungs- und detailreichen Kulissen, einen Fehltritt landete und ich die zuvor erklommenen Ebenen noch einmal im Schnelldurchlauf zusehen bekam.Dabei bietet Only Up! sogar reichlich kompetitives, denn nach einem Absturz will man doch so schnell wie möglich mindestens dorthin gelangen, wo man gescheitert ist. Und mit steigendem Skill findet man auch immer wieder Möglichkeiten, sich selbst vor dem Schlimmsten zu bewahren, indem man sich im Sturzflug auf einer vorbeirauschenden Bahnschiene rettet oder per Sprung auf die federnden Feldbetten einige Meter im Eiltempo zurücklegt. Ja, die Steuerung mag etwas ungelenk sein, eine Controller-Unterstützung gibt es bislang nicht. Doch für vergleichsweise wenig Geld schenkt Only Up! all jenen, die ihren inneren Schweinehund immer wieder überwinden wollen und nicht vor dem Scheitern zurückschrecken durchaus stundenlangen Spielspaß – am Stück, denn eine Speichermöglichkeit ist nicht vorhanden.Aufhabe ich mich wirklich lange gefreut, aber dann enttäuschte mich der Release im Februar 2022: Mittelmäßige Performance,, das nicht ganz so fetzige Kampfsystem, ein aus meiner Sicht verschlimmbesserter Parkour und ein wenig nachvollziehbarer Fokus auf eine Story, die nicht wirklich am Ende der Rede wert ist. Durchgespielt habe ich es trotzdem, aber richtig Freude kam dabei eher selten auf.Mittlerweile hat Entwickler Techland allerdingsund fast anderthalb Jahre später spielt sich Dying Light 2 eine ganze Ecke besser. Vor allem die letzten beiden Updates haben sich zwei meiner Problemfelder angenommen: Dasund das Trefferfeedback eine ganze Ecke nachvollziehbarer. Darüber hinaus haben die Entwicklerund man erhält ein wenig mehr Kontrolle, wenn man von Dach zu Dach hüpft.Aus diesem Grund gebe ich Dying Light 2 imaktuell eine zweite Chance und tatsächlich ist das Zombie-Spiel jetzt in einem viel besseren Zustand – sowohl in Sachen Performance als auch auf der spielerischen Seite. Klar, die vielen belanglosen Nebenquests und die nicht ganz so spannend gestaltete Spielwelt wird man vermutlich nicht mehr so entscheidend verbessern können. Dafür macht dasund das ist ja immerhin schon mal etwas.Jetzt seid ihr gefragt:Ist es etwas frisch veröffentlichtes oder nutzt ihr die Zeit, um einen alten Klassiker nachzuholen? Habt ihr, was ihr genau jetzt spielt?