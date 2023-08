4Players.de: Was spielt die Redaktion aktuell? Von Baldur's Gate 3 über Palia bis hin zu Remnant 2

Kevin: Remnant 2

Paul: Baldur's Gate 3

Nachdem ich mir erst kürzlich eine Switch zugelegt hab, war eine meiner erst Amtshandlungen natürlich, endlich mal daszu spielen. Ja, ja, ich weiß, late to the party und so, aber besser spät als nie. Ich hatte vorher natürlich schon Reviews gelesen und Let’s-Plays geguckt, daher war ich einigermaßen darauf vorbereitet, was mich erwartet: ein für Zelda-Verhältnisse völlig neues Gameplay, das sich mehr an modernen Open-World-Adventures orientiert.Keine schlechte Kombi, dachte ich mir, und ich war auch sofort angefixt vom Spiel. Die Grafik natürlich nicht High End, aber dafür unverbraucht; die Spielwelt so groß, dass ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte; ein paarwie die Magnet- und Zeitstopp-Funktion des Shiekah-Steins. Aber auch ein paar nervige Spielelemente wie die viel zu schnell zerbrechenden Waffen oder das langwierige Kochen müssen erwähnt werden.Bisher habe ich etwa 55 Stunden gespielt, rund ein Drittel der Schreine absolviert und zwei Titanen befreit - und noch nicht einmal jede Region erkundet. Ich möchte gerne noch viel von diesem Hyrule sehen und möglichst viele Geheimnisse entdecken, bevor ich das Endgame angehe. Vielleicht muss ich nicht alle neunhundertschlagmichtot Krogsamen finden, aberwürde ich schon gerne abschließen.Im Gegensatz zum letzten Monat, in dem ich hauptsächlichauf dem Notebook gespielt habe, bin ich diesen Monat wieder an meinem richtigen PC. Passend zum Release von, das ich seitdem auch hauptsächlich spiele. Der erste Teil der Reihe hat mir damals schon gut gefallen, daher war für mich klar, dass derdefinitiv gespielt werden muss. Warum ich jedoch kaum noch etwas anderes spiele, liegt an ein paar Dingen, die für mich einfach wirklich gut umgesetzt sind.Zusammen mit Freunden habe ich die Story mittlerweile vier oder fünfmal komplett durchgespielt und zusätzlich noch einige Zeit im Abenteuermodus verbracht, trotzdem finden wir immer wieder etwas Neues und nichts ist in zwei aufeinanderfolgenden Durchläufen gleich. Natürlich wiederholen sich die Bausteine und auch die Ereignisse hat man irgendwann alle gesehen, aber durch unterschiedliche Herangehensweisen und Lösungen gibt es immer wieder einen neuen Weg, der mit neuen Gegenständen belohnt. Dadurch ist eingegeben, der einfach grandios ist.Genau deswegen bin ich inund. Dafür werde ich sicher noch einige Stunden in den verschiedenen Welten des postapokalyptischen Shooter verbringen. Wahrscheinlich werde ich es aber nicht schaffen, alles im Spiel gesehen und gesammelt zu haben, bevor die Entwickler neue Inhalte veröffentlichen. Hier freue ich mich besonders auf die bereits angekündigtenmit weiteren Archetypen, Gegenständen und Gebieten. Wobei gerade letztere mit ihren unterschiedlichen Settings und Rätseln einfach unglaublich gut gestaltet sind.Eigentlich sollte euch an dieser Stelle jetzt ein Text zu, demdes beliebten zweiten Teils der Soulslike-Shooter-Serie, der vor wenigen Wochen erschienen ist, erwarten. In diesem wollte ich über die, die man genießt, wenn man nicht sofort jeden Titel zu seinem Release verschlingt, sprechen und euch empfehlen, auch dem ersten Teil der Remnant-Reihe, den ihr für ein paar wenige Taler in den Online-Shops bekommt, eines Blickes zu würdigen. Immerhin habe ich in kürzester Zeit fastmit meinemim adrenalingeladenen Action-Hit verbracht, ehe uns die Lust zum ersten Mal verließ.Stattdessen versuche ich nun, unterund kurz vor der Veröffentlichung dieses Artikels, auf ein paar Absätzen zu erklären, warumfür mich jetzt schon eines derist, die ich in den vergangenen Jahren gespielt habe. Zunächst hätten wir da einmal den unheimlichen, denin mir auslöst und den ich eigentlich so nur aus meiner Kindheit, von Spielen wie, den früheren-Teilen oder einer jeden neuen-Erweiterung kannte.Die vielen verzweigten Pfade, Gassen und Geheimgänge, an deren Ecken und Enden mich jederzeit die absurdestenerwarten können, sind aber nur eindessen, was mich an Baldur's Gate 3 so begeistert. Viel eher ist es dasim Allgemeinen, was den Spielspaß bislang so hoch hält und mich die letzten Nächte kaum noch ein Auge zubekommen ließ. Ohne vielzu wollen, aber meilenweit fliegende Gnome, oder sich hinter den Holztüren einer Scheune vergnügende Oger, derenich durch rüpelhaftes Reinplatzen ganz ungewollt unterbrochen habe, sind dabei nicht einmal ansatzweise das Ende der Fahnenstange.Hatte ich zu Beginn noch fast, dass mich dasKampfsystem des Spiels womöglich nach wenigen Stunden gelangweilt die nächste Rundestarten lässt, muss ich mittlerweile gestehen,, die mich noch stärker fesseln als ich es ohnehin schon bin. Aber auch die vielen, die an kaum einer Stelle monoton zu werden scheinen und oft sogar Antworten parat haben, die mir im ersten Moment selbst durch den Kopf schießen, die, sowie die mitreißende und spannungsgeladene, die Plot-Twists auf dem Niveau eines HBO-Dramas bereithält, machen mir schon jetzt unheimliche Lust, mit einem frischen Helden durch Faerûn zu streifen.Bis dahin verfolge ich aber erst einmal mit meiner gehörnten Tiefling-Bardin und ihrem zwergischen Gefährten den, diezu gründen. 