4Players.de: Kolumne: 3 Spiele, von denen ich wohl nie eine Fortsetzung kriege

F-Zero

Der Kurs Silence ist in sich gedreht, sodass ihr bei zu viel Speed von der Strecke fliegt. - Links oben: Pico gefolgt von Dr. Stewart.

F-Zero: Endlich mal wieder mit 1.000 km/h durch Mute City ballern

Life Is Strange

Life Is Strange: Max Caulfield als geheime Ermittlerin?

Bae or Bay? In Life Is Strange müsst ihr eine Reihe von Entscheidungen treffen, die mitunter drastische Konsequenzen haben.

Mega Man

Mega Man: Nur echt im pixeligen Metallgewand

Der "Blue Bomber" macht in Mega Man 11 auch über 30 Jahre nach seinem Debut eine gute Figur.