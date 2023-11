4Players.de: In eigener Sache - Was ist euch wichtig? Stimmt bei unserer Umfrage ab

Loading...

: 4Players.de soll technisch aktualisiert und aufgerüstet werden. Doch bevor es in die heiße Phase geht, stellt sich natürlich eine besonders wichtige Frage: Was ist unseren Lesern wichtig?Immerhin haben sich über die Jahre so einige Funktionen aufgestaut, während andere wiederum bislang nicht umgesetzt worden sind. Deshalb möchten wir von euch wissen, welche Features, die es aktuell bei 4Players.de gibt, sind euch? Welche nutzt ihr regelmäßig, welche sind aus eurer Sicht eher vernachlässigbar?Um das Ganze so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir intern eine Liste zusammengestellt, über die ihr im Folgendenkönnt. Falls wir eine Funktion vergessen haben oder ihr weitere Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge habt, dannoder per E-Mail an 4players@funkemedien.de.In einer, ebenfalls an dieser Stelle eingebunden, wollen wir darüber hinaus von euch wissen, welche neuen Features (oder Features, die schon länger nicht mehr genutzt worden sind) euch besonders am Herzen liegen. Stimmt dafür einfach hier ab:Natürlich gilt ebenso: Falls ein Punkt nicht auf der Liste steht, dannoder per E-Mail an 4players@funkemedien.de. Schließlich wollen wir am Ende, dass sich 4Players.de nicht nur für uns beim Schreiben gut anfühlt, sondern auch für euch beim Lesen und Stöbern.