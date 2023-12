4Players.de: Kolumne: Die 5 coolsten Winter-Level in Videospielen

Es steht und fällt hier viel mit dem Soundtrack, der trotz seiner 30 Jahre auf dem Buckel immer noch sehr atmosphärisch ist. Der Track „A Wish...“ ist ruhig und melancholisch, wie ein Spaziergang bei minus fünf Grad in einem frisch verschneiten Wäldchen. So wie dem Kristallforst mit einen funkelnden, wie glasiert wirkenden Bäumen und den pink glitzernd aus dem Boden ragenden Kristallsäulen – nur dass euch hier noch Frostwölfe und Eisigel an den Kragen wollen.

Weniger ein Winter-Level, wenn man ehrlich ist, als vielmehr ein DLC mit einer. Und ich glaube, dass die Darstellung von Schnee bis dahin in einem Spiel nie so gut aussah. Ohnehin istauch heute noch auf der Last Gen verdammt schick; die Lichtstimmung sorgt in den unterschiedlichen Biomen immer wieder für spektakuläre Bilder.In Frozen Wilds verschlägt es euch in ein verschneites Gebiet ganz im Norden der Map. Hier gibt es Bergpfade mit noch unberührtem, tiefem Schnee, zugefrorene Seen, Schneestürme und ruhige Wälder, in denen dieist. Aloy stapft mit ausladenden Schritten durch die knietiefe weiße Pracht und stellt sich in der gefrorenen Wildnis neuen Gefahren.In den ruhigen Momenten lässt sich die schneebedeckte Landschaft besonders genießen. Ich bin gerne mit Aloy durch die fast märchenhaften Wälder geschlichen – den Bogen immer im Anschlag – und habe Wildtiere gejagt. Wenn ich neue Pfade betreten undhabe, während dicke Flocken über den Bildschirm wehten, fühlte ich fast,als würde es unter meinen eigenen Füßen knirschen. Die winterliche, aber stets abwechslungsreiche Atmosphäre war ein großer Pluspunkt in dieser Erweiterung.

Super Mario 64 – Frostbeulen-Frust

Dreh- und Angelpunkt sowie größte Erhebung von Welt 10 ist der riesige Schneemann.

Pokémon Diamant und Perl – Route 216 und 217

In den Remakes von Pokémon Diamant und Perl mangelt es Route 216 und 217 ein wenig an der charmanten Körnigkeit, aber wunderbare Winterstimmung kommt trotzdem auf.

Wer an das erste 3D-Mario-Abenteuer in Zusammenhang mit einem Schnee-Level denkt, kommt wahrscheinlich schnell auf die vierte Welt Bibberberg Bob. Aber es gibt noch einer weitere Schneewelt in, diesteckt. Ich erinnere mich, wie ich mich früher über dieses Level gefreut habe: Von vielen Welten in der ersten Hälfte des Spiels sah ich Screenshots in Spielemagazinen, den Frostbeulen-Frust bekam ich aber erst beim Spielen erstmals zu Gesicht.Dies ist der Name der 10. Welt, in dessen Mitte ein riesiger Schneemann steht; auch wenn dieser Kurs vom Umfang eher überschaubar ist, bietet er ein paar einzigartige Details. Auf der Suche nach den goldenen Sternen kriecht Mario in ein verstecktes Iglu, springt durch einund surft auf einem Koopa-Panzer über den Schnee.Passt Mario nicht auf, wird er auf dem Weg auf den Kopf des Schneemanns hinuntergeweht und verliert seine Mütze. Diese hat später ein kleiner Schneemann auf undmit gezielten Schneeballwürfen. Die fröhliche Wintersause wird untermalt vom schon aus Level 4 bekannten stimmungsvollen Soundtrack, der auch gut auf einen weihnachtlichen Jahrmarkt passen würde.sind in Pokémon-Spielen beileibe keine Seltenheit, aber keine Winterdarstellung ist so schön wie die aus. Route 216 und 217, die man auf dem Weg zur vorletzten Arena in Blizzach bereist, vorbei am See der Stärke und erst durch leichte Schneeschauer, gefolgt von einem echten Sturm der weißen Winterpartikel, sind ein Wunderland, bei dem sich traumhafte Panoramen und das gemütliche Nachhausekommen aus dendie behandschuhte Hand reichen.Dabei warten auf Route 217 gleichdarauf, euch in ihrer warmen Umarmung zu empfangen und vor dem unbarmherzigen Schneetreiben Schutz zu bieten. Wer knietief in der weißen Wunderpracht steckt und sich seinen Weg Richtung Norden bahnt, wird sich über diefreuen – und dann nur kurze Zeit später wieder draußen herumtollen, um die winterliche Stimmung in sich aufzusaugen.Mit demund dem Santa Claus-Verschnitt Botogel trifft man auf den beiden Routen zudem auf echte Botschafter der kalten Jahreszeit, während die hier versteckte TM für Hagelsturm sowie die Frosttafel das Thema komplett machen. Für mich bis heute, dass die Stimmung draußen und drinnen zu gleichen Teilen perfekt einfängt und die ultimative Schneeerfahrung verkörpert. Aber was sind eure liebsten Winterlevel? Schneit mit eurer Meinung doch gerne in unsere Kommentarspalte.