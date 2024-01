4Players.de: Tanzen, klettern, rätseln - Das spielt die Redaktion im Januar

Sören - A Highland Song

Gerrit – The Last Campfire & Cyberpunk 2077

Jonas – Persona 4: Dancing All Night

Ein neues Jahr bringt natürlich auch neue Spiele, aber das bedeutet nicht, dass wir als Redaktion nicht zumindest in unserer Freizeitund eventuelle Lücken füllen können.Gerade im Januar ist der Release-Kalender schließlich noch relativ gnädig und überschüttet uns noch nicht mit frischem. Grund genug, eine waghalsige Kletterpartie hinzulegen, ein letztes Leuchtfeuer zu entzünden, durch Night City zu düsen oder das Tanzbein mit einer Armee Schatten zu schwingen. Wir präsentieren: Das spielt dieaktuell!Über die vergangenen Feiertage hatte man eigentlich genügend Zeit zu spielen: Neuerscheinungen wieoderkämpften ebenso um die Gunst wie so mancher Dauerbrenner in Form von. Mein aktuelles Spiel habe ich jedoch nicht in 2023 angefangen und durchgespielt, sondern direkt zu Beginn des neuen Jahres in Angriff genommen:von Entwickler inkle Ltd., die zuvor bereits das spannende Adventure-Kleinod Heaven’s Vault veröffentlicht haben.A Highland Song ist wieder, die irgendwo zwischen Melancholie, Freiheit und Stolpern liegt. Als junge Moira brecht ihr zu Beginn des Spiels von zuhause aus und begebt euch auf eine rund einwöchige Reise, um zum Leuchtturm eures Onkels zu gelangen. Klingt simpel, aber die schottischen Berge zu erklimmen und durch dunkle, finstere Höhlen zu kriechen ist keineswegs ein Pappenstiel. Zwar verfügt A Highland Song über, im Grunde klettert und hüpft man nur ein wenig und muss auf seine Ausdauer und Lebensenergie aufpassen, aber schafft es trotzdem, herausfordernd zu sein.Ganz ohne Karte und mitmuss ich den Weg zum Leuchtturm finden – stets untermalt von einer ruhigen Melodie oder angespornt von schottischer Folkmusik, wenn man sich mit vollen, energiegeladenen Schritten den Weg nach unten bahnt und wie in einem Rhythmus-Spiel zur richtigen Zeit die Sprungtaste drücken muss. Leider kommt auch durchaus etwas Frust auf, denn in den Highlands gehört das Verlaufen dazu und es kann schon mal vorkommen, dass manund stets vom Regen oder extremen Windböen ausgebremst wird.Wenn man aber irgendwann mit unzähligen Blasen an den Füßen den Leuchtturm erreicht, was jedoch im ersten Durchlauf aufgrund der siebentätigen Frist nahezu unmöglich ist, war da eine große Erleichterung in mir.Keine Höhlen mehr, kein nerviges Wetter, das den Auf- und Abstieg erschwert und kein Sammeln mehr von Gegenständen, die gar keinen Nutzen haben. Gleichzeitig war da aber auch dieser emotionale Höhepunkt, den ich an dieser Stelle nicht spoilern möchte, aber der trotz allemWürde ich A Highland Song auf jeden Fall empfehlen? Wer ein Stück weit frustresistent gegenüber manch nervigen Spielmechaniken ist, den schottischen Akzent mag und nichts gegen Folkmusik und melancholische Gefühle einzuwenden hat, der kann demeine Chance geben und sich auf die Highlands werfen. Alle anderen sollten gegebenenfalls auf eine Rabattaktion warten.Einerseits streife ich– und das wird wahrscheinlich auch eine Weile so bleiben, dennist einfach ein umfangreiches Brett und außerdem viel zu schade, um immer nur die Hauptmissionen zu verfolgen. Meine V ist mittlerweile mit Mantis-Klingen ausgestattet und macht mit bis an die Zähnekurzen Prozess, wenn sie nicht gerade Arasaka-Handlangern das Hirn wegschrotet. Ja, ich mag's brutal in dem Game – das Leben auf den Straßen von Night City ist hart, Mann.Nebenbei gönne ich mir eine Auszeit mit einemhabe ich mir kürzlich mal im Steam-Sale geholt und finde, dass es das optimale Rätsel-Spiel für Zwischendurch ist. Kreativ und in einem angemessenen Maße im Schwierigkeitsgrad steigend bezaubert das Spiel durch einenund einer angenehmen Erzählstimme.Das Puzzlespiel von den-Machern Hello Games fordert die grauen Zellen mit– klassisch und doch immer mit einem gewissen Pfiff. Die melancholische Stimmung und das charmante Charakterdesign machen The Last Campfire zu einem perfekten Spiel für winterkalte Sonntagnachmittage.Nachdem ich im November und Dezember unverhältnismäßig viel Zeit ininvestiert habe, fiel es mir wirklich schwer, daswieder zu verlassen und der Clique bestehend aus Yosuke, Chie, Yukiko, Kanji, Rise, Naoto und Teddy Lebewohl zu sagen. Um den Abschied noch ein bisschen hinauszuzögern, startete ich aber keinen erneuten Durchlauf, sondernDoch weilden ein oder anderen Spoiler fürenthält, das ich mit der Reload-Version Anfang Februar das erste Mal genießen werde, fiel meine Wahl auf. Als, der Musik von Persona 4 Golden und der lebhaften Chaostruppe deutete alles daraufhin, dass ich mit dem Ableger einehaben würde.Und die hatte ich auch – zumindest größtenteils. Dieund punktet neben den Tracks aus dem Hauptspiel sowie gelungener Remixe auch mit dem ein oder anderen völlig neuen Lied., das gilt für Rhythm-Titel natürlich ganz besonders und so ist das Tasten schlagen im Takt mitreißend und auf bereits auf dem normalen Schwierigkeitsgrad angenehm herausfordernd.Trotzdem endet dieser Eintrag nicht mit einem Happy End, denn die Story von Persona 4: Dancing All Night hat. Es ist ja lobenswert, dass man sich im Gegensatz zu Teil 3 und 5 auch bei einem Spin-Off Mühe gibt und eine ausgearbeitete Geschichte erzählt. Aber muss diesein, und den Gameplay-Anteil noch dazu auf ein Minimum reduzieren? So empfehle ich jedem, der sich nicht stundenlang von Textwänden erschlagen lassen will, einfach den Free Dance-Part des Spiels zu genießen und die Story völlig zu ignorieren.Verratet es uns in den Kommentaren.