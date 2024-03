Samus Aran - Metroid

Samus Aran war eine der frühesten weiblichen Protagonisten in einer Videospielreihe.

Lara Croft - Tomb Raider

Das kantige und anatomisch fragwürdige Design der 90er ist mittlerweile einem realistischeren Modell gewichen.

Prinzessin Peach - Super Mario

Musketier, Konditorin, Ninja, Detektivin – Peach schlüpft in ihrem kommenden Abenteuer in viele verschiedene Kostüme.

Ellie - The Last of Us

Ellie mausert sich in kurzer Zeit von einem schüchternen und verschreckten Mädchen zu einer entschlossenen und knallharten Frau.

Tifa Lockhart & Aerith Gainsborough - Final Fantasy 7

Aerith und Tifa stehen seit letzter Woche in Final Fantasy 7 Rebirth wieder im Rampenlicht.