Hallo liebe Community!

Was ändert sich für euch?

Warum die Umbenennung?

Warum gendern wir jetzt?

Wie sieht das neue Wertungssystem aus?

Heute wenden wir uns mal wieder in eigener Sache an euch: Wir können nämlich offiziell und definitiv – und nicht ganz ohne Stolz – ankündigen, dass unsere Seite auf ein neues System umzieht. Damit einher geht ein kleines Re-Branding:. Stichtag dafür ist der morgigeDas bedeutet nicht nur einen neuen Look; auch werdet ihr einige andere größere und kleinere Änderungen entdecken. Dieund es soll keine Abgrenzung mehr zwischen Mobil- und Desktop-Erscheinung geben; wir wollen zudem mit einem neuen Wertungssystems sowie genderneutraler Sprache arbeiten und euch eine neue und modernisierte App zur Verfügung stellen.Im Grunde genommen nichts. Die neue Seite ist ab morgen im Verlauf des Tages untererreichbar. Wenn ihr weiterhin 4players.de aufruft, werdet ihrgeführt. Diese Weiterleitung wird auch noch einige Monate aktiv bleiben.Natürlich bleibt daserhalten, es ist keine Neuanmeldung nötig. Allerdings werden die Profile mit den Lieblingsspielen und Lesertests verloren gehen. Wenn ihr die App nutzt, müsst ihr lediglich ein Update herunterladen. Ein Dark Mode ist derzeit noch nicht verfügbar, ist aber in Planung.Wie ihr vielleicht wisst, wurde die Marke 4Players im Jahre 2022 von Funke Digital aufgekauft. Die Rechte an dem Namen konnte man sich aber nur für eine gewisse Zeit sichern; und die läuft jetzt ab. Der Domain-Umzug und das Re-Branding ist einefür uns, eine Abgrenzung von 4NetPlayers zu verdeutlichen. Ohnehin ist unsere Seite über die Jahre hinweg sowohl bei Fans als auch Kollegen anderer Medien, das sich seit jeher auchwiederfindet, bekannt.Weil wir im Rahmen unserer Spieletests, Kolumnen und Newsund unseren Teil dazu beitragen wollen, dass die Gaming-Welt ein Ort ist, an dem sich niemand ausgeschlossen fühlt. Und weil Gendern eine gesellschaftlich und sozial sinnvolleist, die wir im Rahmen unseres journalistischen Ethos gerne vertreten. Natürlich soll das nicht zulasten der Lesbarkeit unserer Artikel gehen, weshalb wir Mischformen (wie Spielerinnen und Spieler), das Gender-Sternchen, oder genderneutrale Formulierungen nutzen werden.Wir steigen von einer 100er-Wertung auf eineum. Alle bisherigen Spieletests werden entsprechend angepasst und die Bewertung bei Bedarf auf oder abgerundet (aus einer 78 wird eine 8.0, aus einer 77 eine 7.5, usw.). Wie das Ganze im Detail aussehen wird, könnt ihr in einem separaten Artikel nachlesen. Zudem wird unser Release-Kalender durch eineausgetauscht, in der ihr regelmäßig alle neuen und kommenden Spiele findet.Wir freuen uns,gehen zu können und sehen einer aufregenden und abwechslungsreichen Zukunft entgegen. Bitte seht es uns nach, wenn gerade zu Beginn nicht alles perfekt läuft; wir arbeiten auf Hochtouren an einem reibungslosen Übergang und setzen auch zukünftig alles daran, euch weiterhin umfangreiche Spieletests, brandaktuelle News, persönliche Kolumnen und alles weitere zu liefern, wofür ihr diese Seite liebt.