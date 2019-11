Valkyria Chronicles 4: PC: Kostenloses Update auf die Complete Edition - 4Players.de

Für die PC-Version von Valkyria Chronicles 4 sind sämtliche Download-Erweiterungen kostenlos via Steam veröffentlicht worden. Alle bisherigen Besitzer des Spiels erhalten demnach ein Update auf die Complete Edition des Titels.Die sechs DLCs sind Squad E to the Beach, A Captainless Squad, Expert Level Skirmishes, The Two Valkyria, Advance Ops und A United Front with Squad 7. Die jeweiligen Zusatzgeschichten findet man im Buch-Modus > Menü > Zusatzgeschichten, sofern bestimmte Voraussetzungen (Kapitel-Fortschritt) erfüllt wurden. Außerdem können neue Kostüme freigeschaltet werden.Letztes aktuelles Video: Great Moments in History with Douglas Welch