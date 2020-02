Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War: Das T'au-Imperium als DLC-Fraktion

Screenshot - Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War (PC)

Für Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War ist die nächste Erweiterung veröffentlicht worden. Das T'au-Imperium schließt sich für 12,49 Euro ( Steam ) dem Kampf um die Herrschaft von Gladius Prime an. Ähnlich wie die Borg aus Star Trek versuchen sie alle anderen gegnerischen Rassen auf dem Planeten zu assimilieren oder zu eliminieren. Auch Propaganda und subversive Aktionen können eingesetzt werden, damit sich die Untergebenen gegen ihre Herrscher auflehnen. Die T'au können ihre Gegner demoralisieren und dadurch die Moral ihrer Einheiten auf null senken.Die spielbare T'au-Fraktion umfasst 31 neue Einheiten, u.a. Schwärme von Drohnen und mächtige "Battlesuits" bzw. Exoskelette. Außerdem sind sie in der Lage, Einfluss auszuüben bzw. auszugeben, um bestimmte neutrale Einheiten wie "Kroot Hounds" und "Vespid Stingwing" für ihre Sache zu gewinnen.Das Hauptprogramm und einige ältere DLCs werden beim "Slitherine Publisher Sale" auf Steam derzeit mit Rabatt angeboten Letztes aktuelles Video: TAU Trailer