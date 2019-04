Devil May Cry 5: Zensur von "teilweiser Nacktheit" wird in den USA aufgehoben - in Europa bislang aber nicht - 4Players.de

Der Hintern ist wieder frei - zumindest in den USA. Wie Dualshockers.com unter Bezugnahme auf den Youtuber Itachi Uchiha berichtet, hat Capcom in einem Patch für die US-Version des Action-Adventures Devil May Cry 5 einen Lensflare-Effekt wieder entfernt. Er bedeckte das blanke Hinterteil einer nackten weiblichen Figur (Trish).Die nachträgliche "Selbstzensur" der westlichen PS4-Fassungen wurde Anfang März im Rahmen des Day-One-Patches vorgenommen (der PC und Xbox One blieben verschont). Patch 1.07 habe diese Änderung wieder rückgängig gemacht, allerdings nur in den USA. In Europa bekämen PS4-Nutzer, die Patches installiert haben, nach wie vor den Lichteffekt anstelle blanker Backen zu sehen.Letztes aktuelles Video: Design Philosophy