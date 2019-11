Devil May Cry 5: Hinweise auf Multiplayer-Modus mit Co-op und PvP - 4Players.de

Capcom hat bei den Produktkategorien von Devil May Cry 5 auf Steam einige Änderungen vorgenommen. Laut Steam Database hat der Publisher die Kategorien "Multiplayer", "PvP", "Online PvP", "Co-op" und "Online Co-op" nachträglich hinzugefügt.Das Hauptspiel bot keine Multiplayer-Funktionen, weswegen davon auszugehen ist, dass Capcom in nächster Zeit ein Update oder eine Erweiterung für das Spiel mit Mehrspieler-Elementen veröffentlichen wird - sowohl Spieler-gegen-Spieler (PvP) als auch kooperativ. Unter Umständen werden die Neuerungen heute Abend bei der X019 in London (ab 21 Uhr) angekündigt. Capcom hat bisher keine offizielle Ankündigung gemacht.Letztes aktuelles Video: Design Philosophy