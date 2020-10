Devil May Cry 5: Detaillierte Angaben zu Auflösungen und Bildraten auf PS5 & Xbox Series X

Capcom hat nähere Angaben dazu gemacht, welche Kombinationen aus Auflösungen und Bildraten bei der Devil May Cry 5 ( ab 15,15€ bei kaufen ) Special Edition auf PlayStation 5 und Xbox Series X möglich sein werden.Aus dem Beitrag bei Resetera geht hervor, dass sich dabei auch die (optionale) Aktivierung von Raytracing auf die Performance auswirken wird. Ist die Option aktiviert, sieht es folgendermaßen aus:Auflösung: 4KBildrate: 30fpsRaytracing: einAuflösung: 1080pBildrate: 60fpsRaytracing: einBei deaktiviertem Raytracing hat man folgende Auswahlmöglichkeiten:Auflösung: 4KBildrate: 60fpsRaytracing: ausAuflösung: 1080pBildrate: bis zu 120fpsRaytracing: ausDevil May Cry 5 - Special Edition erscheint digital zum Start der jeweiligen Konsolen: Auf Xbox Series X am 10. November und auf PS5 am 19.November. Eine physische Version folgt in Europa am 1. Dezember.Letztes aktuelles Video: Special Edition Ankündigung