Devil May Cry 5: Special Edition: Überblick vor dem Verkaufsstart auf Xbox Series X/S und PS5

Auflösung: 4K & Bildrate: 30 fps

Auflösung: 1080p & Bildrate: 60 fps

Auflösung: 4K & Bildrate: 60 fps

Auflösung: 1080p & Bildrate: bis zu 120 fps

Die Devil May Cry 5 ( ab 13,69€ bei kaufen ) - Special Edition erscheint passend zum Start der jeweiligen Next-Generation-Konsolen in digitaler Form. Auf Xbox Series X/S am 10. November und auf PlayStation 5 am 19. November (in Europa). Die Special Edition umfasst Dante, Nero, V und Vergil (neu) als spielbare Charaktere, den Turbo-Modus, den "Legendärer-Schwarzer-Ritter-Modus", 3D-Audio, Raytracing, reduzierte Ladezeiten sowie erhöhte Bildwiederholraten von bis zu 120 fps.Im Einzelhandel erscheint DMC5SE am 4. Dezember. Vergil bahnt sich als DLC für Devil May Cry 5 am 15. Dezember seinen Weg auf PC, Xbox One und PS4.Letztes aktuelles Video: Special Edition Launch TrailerCapcom: "Die Devil May Cry 5 Special Edition steigert die ohnehin schon innovative Leistung der RE Engine durch die Integration zahlreicher Audio- und Videoverbesserungen. Spieler können auf entsprechenden Konsolen Framerates von bis zu 120fps aktivieren, in (...) 4K-Auflösung spielen sowie vom beeindruckenden Realismus der lebensechten Reflexionen, Schatten und Beleuchtungseffekten der Raytracing-Technologie profitieren [Raytracing wird den Spielversionen für die Xbox Series X und Xbox Series S mit einem Update als Download zugefügt]. Verbesserte 3D-Audioeffekte unterstützen Spieler, ihren SSStyle auszubauen, indem sie die Bewegungen ihrer Feinde von oben, unten und allen Seiten präzise wahrnehmen können. (...) Fans, die eine zusätzliche Herausforderung suchen, können sich mit der erhöhten Anzahl an Feinden im gefährlichen 'Legendary Dark Knight Mode' auseinandersetzen - einem neuen Schwierigkeitsgrad, der selbst erfahrene Jäger auf Trab hält, indem die Anzahl der Feinde auf bis zu elf pro Begegnung erhöht wird. Adrenalin-Junkies kommen im 'Turbo-Modus' auf ihre Kosten, bei dem sie ihre Reaktionsgeschwindigkeiten bei einer bis zu 20 Prozent gesteigerten Gameplay-Geschwindigkeit unter Beweis stellen können."Mit aktiviertem Raytracing hat man folgende Auswahlmöglichkeiten:Bei deaktiviertem Raytracing hat man folgende Auswahlmöglichkeiten: