Devil May Cry 5: Vergil als spielbarer DLC-Charakter für PC, PS4 und Xbox One

Vergil ist als spielbarer DLC-Charakter für Devil May Cry 5 ab 14,76€ bei kaufen ) auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht worden (Preis. ca. 5 Euro). Dantes Zwillingsbruder kann in der Hauptkampagne und im Bloody-Palace-Modus gespielt werden. In der Devil May Cry 5: Special Edition für PS5 und Xbox Series X/S ist Vergil bereits enthalten. Capcom : "Entfesselt die wahre Kraft des Dark Slayers in allen 20 Hauptspiel-Missionen oder lasst euren inneren Doppelgänger los, während ihr euch euren Weg durch alle 100 Stockwerke des grausamen Bloody Palace schnetzelt! (...) Als Meister des Iai-Stils liefert Vergil uns einzigartige Gameplay-Elemente mit der Rückkehr der Konzentrations-Leiste. Um stärker zu werden, sind geplante und präzise Bewegungen unabdingbar, und die tödlichen Angriffe bei einer gefüllten Leiste können auch den brutalsten Feinden den Garaus machen."Letztes aktuelles Video: Vergil DLC Available Now