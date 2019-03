World War Z: Tokio als weiterer Schauplatz enthüllt - 4Players.de

Mit dem jüngsten Story-Trailer hat Saber Interactive einen weiteren Schauplatz von World War Z enthüllt: Auch in der japanischen Hauptstadt Tokio stellt man sich den Zombiehorden und muss um sein Überleben kämpfen. Allerdings handelt es sich lediglich um zwei kostenlose Bonus-Missionen, in denen man sich durch den urbanen Dschungel bis zur Meer durchschlagen muss."Wir haben so eine positive Resonanz auf die geplanten Inhalte erhalten, dass wir uns entschieden haben, das Spiel direkt zur Veröffentlichung mit den Bonusmissionen auf vier Episoden mit über elf Missionen zu erweitern", sagt Matthew Karch, CEO von Saber Interactive.World War Z basiert lose auf dem gleichnamigen Kinofilm aus dem Jahr 2013 mit Brad Pitt und erscheint am 16. April für PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Tokio-Trailer