Screenshot - World War Z (PC)

Am 16. April 2019 werden Saber Interactive, Mad Dog Games und Focus Home Interactive das kooperative Zombie-Actionspiel World War Z , das lose auf dem gleichnamigen Kinofilm aus dem Jahr 2013 basiert, für PC ( Epic Games Store ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und Xbox One ( Microsoft Store ) veröffentlichen. Vorbesteller erhalten laut offizieller Website ein exklusives Bonuspaket mit der Lobo-Nahkampfwaffe und drei goldenen Waffenskins:Mit dem offiziellen Video zum Verkaufsstart kann man sich allerdings schon jetzt auf die nach New York, Jerusalem, Moskau und Tokio führende Koop-Kampagne einstimmen:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer