World War Z: Ausblick auf die anstehenden Updates - 4Players.de

Saber Interactive und Focus Home Interactive haben den Update-Fahrplan für World War Z bis Juli 2019 bekanntgegeben. So wird im Mai eine neue Mission in Tokio hinzugefügt. Dort wird man auch auf eine neue neue Zombieart treffen. Im Juni wird ein "extremer Schwierigkeitsgrad" (Six-Skull Difficulty) mit einzigartigen Belohnungen und kosmetischen Gegenständen hinzugefügt. Im Juli soll der wöchentliche "Challenge-Modus" folgen - sowie neue Belohnungen und Gegenstände.Des Weiteren arbeiten die Entwickler an einem wellenbasierten Überlebensmodus, privaten Lobbys, Einstellungsoptionen für das Sichtfeld sowie den Detailgrad auf PC und die Möglichkeit, die Klassen während der PvPvZ-Partien zu wechseln. Die besagten Updates sollen kostenlos veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer