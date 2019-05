Great news survivors! Our planned release date for our first big FREE DLC is June 3.



This includes the new Tokyo mission, an FOV slider, private lobbies, a special new zombie and more! pic.twitter.com/TMHm01csUJ



— World War Z Game (@wwzthegame) 28. Mai 2019

Saber Interactive hat ein kostenloses Update für die kooperative (und überraschend erfolgreiche ) Zombie-Action World War Z in Aussicht gestellt, das am 3. Juni veröffentlicht werden soll. Neben einer weiteren Mission für Tokio sind auch ein FOV-Slider für die Anpassung des Sichtfelds, ein weiterer Spezial-Zombie und die Erstellung privater Lobbys geplant. Das Fehlen letzterer Option zählte zu den Kritikpunkten in unserem Test , wo World War Z mit einer Wertung von 58% eher ernüchterte.Letztes aktuelles Video: Accolades Trailer