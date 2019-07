World War Z: Six Skulls Update bringt Schwierigkeitsgrad "Extrem" - 4Players.de

Für World War Z ist das "Six Skulls Update" veröffentlicht worden (die PC-Version wird heute Abend versorgt). Mit dem Update kommt der extreme Schwierigkeitsgrad (Six-Skull Difficulty) mit einzigartigen Belohnungen und kosmetischen Gegenständen ins Spiel.Schafft man eine Mission auf "Extreme", erhält man die schnittige Nahkampfwaffe "Wakizashi". Schafft man alle Levels, bekommt man ein besonderes Scharfschützengewehr. Die Munitionskisten haben fortan eine begrenzte Munitionsmenge, die sich nach dem Schwierigkeitsgrad richtet. Die Menge der aus der Munitionskiste entnommenen Munition hängt von der Waffe und der Menge der Munition ab, die der Spieler noch übrig hat. Während auf "Einfach" und "Normal" unbegrenzt Munition zur Verfügung steht, darf man auf "Hart" nur zwölf Mal neue Munition holen - und auf "Insane" und "Extreme" nur sechsmal. Das Change-Log findet ihr hier Demnächst soll der wöchentliche "Challenge-Modus" mit dem "Big Update" folgen - sowie neue Waffen, Belohnungen und Gegenstände. Des Weiteren arbeiten die Entwickler an einem wellenbasierten Überlebensmodus.Letztes aktuelles Video: The Six Skulls Update Trailer