Für World War Z ist das (kostenlose) Update "Kill It With Fire" auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Es umfasst zwei neue PvE-Missionen (Dead in the Water in New York und Resurrection in Moskau), einen Flammenwerfer als Waffe und Prestige-Ränge mit besonderen Belohnungen. Im Laufe des Jahres sollen noch der "Horde-Modus Z", Crossplay-Unterstützung für PvE-Missionen und ein neuer Zombietyp kostenlos nachgeliefert werden.Letztes aktuelles Video: Kill It With Fire Update Trailer