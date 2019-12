World War Z: Update für plattformübergreifendes Spielen kommt im nächsten Jahr - 4Players.de

Saber Interactive will für World War Z im nächsten Jahr auch ein plattformübergreifendes Spielen ermöglichen. Das meldet DualShockers und bezieht sich dabei auf einen Blog-Beitrag des Studios zum neuen Horde Modus Z, in dem sich vier Spieler kooperativ den immer stärker werdenden Zombiehorden stellen müssen.Im Rahmen der veröffentlichten Roadmap wird deutlich, dass Saber Interactive jetzt das sechste Update in Angriff nimmt, das neben der kostenlosen Cross-Play-Unterstützung auch weitere kosmetische Inhalte bringen soll, die ebenfalls gratis angeboten werden. Eine Erweiterung mit zusätzlichen Skins für die Figuren soll dagegen kostenpflichtig sein.Letztes aktuelles Video: Kill It With Fire Update Trailer