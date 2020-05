World War Z: Über zehn Millionen registrierte Spieler, weitere Pläne für die Marke

Mittlerweile haben sich über zehn Millionen Spieler für die Zombiejagd registriert, die in erster Linie ganz im Stil von Left 4 Dead auf Koop-Action setzt und mittlerweile auch CrossPlay zwischen PC und Xbox One unterstützt. Das hat Matthew Karch, CEO und Gründer von Saber Interactive, im Interview mit Wccftech verkündet."Wir sind begeistert von dem Erfolg von WWZ und sind entschlossen, das Spiel in absehbarer Zukunft noch weiter zu unterstützen", so Karch. "Wir haben aktuell mehr als zehn Millionen registrierte Nutzer und die Community wächst immer noch weiter. Wir haben Pläne, die Arbeit mit dieser Marke fortzusetzen und sind gespannt, welches Potenzial die Zukunft bereithält. Wir werden über diese Zukunft von WWZ sprechen, sobald sich unsere Pläne konkretisieren. Die kommende Switch-Version von WWZ ist in der Tat aufwendiger als die Umsetzung von The Witcher 3!".Woher er Letzteres wissen will? Ganz einfach: Nicht CD Projekt RED, sondern Saber Interactive war maßgeblich für die Umsetzung des Hexer-Rollenspiels auf die Nintendo-Konsole verantwortlich.Letztes aktuelles Video: Kill It With Fire Update Trailer