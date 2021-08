World War Z: Video: Überblick über die Erweiterung "Aftermath"

World War Z ( ab 18,04€ bei kaufen ) : Aftermath wird im Herbst 2021 erscheinen. Im folgenden Video geben die Entwickler einen Überblick über die neuen Schauplätze (Rom, Vatikanstadt und Kamtschatka), das neue Nahkampfsystem und die Waffen, die Vanguard-Klasse und den Ego-Shooter-Modus (First-Person-Perspektive), denn bisher steuerte man die Zombiejäger nur aus der Verfolgerperspektive.World War Z: Aftermath wird im Herbst 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PC für 39,99 Dollar erscheinen - sowie via Abwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S in 4K und 60fps. Anfang 2022 sollen weitere Next-Gen-Verbesserungen sowie der Horde-Modus XL als kostenlose Updates folgen.World War Z: Aftermath enthält außerdem alle Inhalte der Game of the Year Edition von World War Z. Diejenigen, die das ursprüngliche World War Z oder die World War Z: GOTY Edition besitzen, können World War Z: Aftermath für 19,99 Dollar auf ihren jeweiligen Plattformen erwerben. Die World War Z: Aftermath: Deluxe Edition, die ein Bonuswaffenpaket, Waffenskins und vier Tage Early Access enthält, wird für 49,99 Dollar erhältlich sein (29,99 Dollar für World War Z-Besitzer). Produktbeschreibung : "World War Z: Aftermath ist der ultimative kooperative Zombie-Shooter, basiert auf dem Blockbuster von Paramount Pictures und stellt den nächsten Evolutionsschritt des Original-Hits World War Z dar, der bis heute 15 Millionen Spieler begeistert hat. Wende die Zombie-Apokalypse ab - auf Konsolen, am PC und mit einer schrankenlosen Crossplay-Option. Verbinde dich mit bis zu drei Freunden oder spiele allein als Teil eines KI-Teams und bekämpfe Horden von gefräßigen Zombies in intensiven Story-Episoden an neuen, von Zombies heimgesuchten Orten auf der ganzen Welt. Erobere Vatikan-Stadt in einer epischen Konfrontation in Rom zurück und verbünde dich mit anderen Überlebenden auf der russischen Halbinsel Kamtschatka."