World War Z: Zombies stürmen Richtung Switch

Eine spannende Co-Op Kampagne: Überlebe die Untoten in einer intensiven Story Kampagne, die vier Epsioden verteilt über die ganze Welt. Es geht nach New York, Moskau, Jerusalem und Tokio.

Bekämpft den todbringenden Zombie-Schwarm: Stellt euch hunderten von Zombies gleichzeitig - und die sind detailliert wie nie zuvor, genau wie die explosiven Feuergefechte.

Werde stärker und gib niemals auf: Wählt aus verschiedenen spezialisierten Klassen, schaltet neue Waffenupgrades frei und stellt euch noch größeren Herausforderungen im Cahllenge-Modus.

Intensive 4 gegen 4 Mehrspielermodi: Bekämpft andere Spieler und die Untoten in Team-basierten Spieler gegen Spieler gegen Zombie (PvPvZ) Mehrspielermodi.

World War Z - Deluxe Edition: Diese digitale Version beinhaltet weitere Bonusinhalte die zum Beispiel das Lobo Waffenpaket, das Biohazard Waffenpaket, das Militär Waffenpaket, das Last Aid Waffenpaket, das Signature Waffenpaket, das War Heroes Charakter-Skins Paket und das Professionals Charakter-Skin Paket."

Screenshot - World War Z (Switch) Screenshot - World War Z (Switch) Screenshot - World War Z (Switch) Screenshot - World War Z (Switch) Screenshot - World War Z (Switch)

Am 2. November 2021 wollen Saber Interactive und Focus Entertainment die bereits für Xbox One, PlayStation 4 und PC (zum Test ) erschienene Zombie-Action World War Z ab 19,54€ bei kaufen ) auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop kann der auch als Boxversion im Handel erscheinende Koop-Shooter bereits für 39,99 Euro vorbestellt werden. Eine Deluxe Edition mit zusätzlichen Waffen und Skins sei ebenfalls erhältlich.Der Hersteller schreibt: "Angetrieben durch Sabers hauseigene Next Generation Technologie Swarm Engine lässt euch World War Z auf der Switch mit bis zu drei Freunden oder alleine mit der KI gegen Horden von blutrünstiger Zombies auf der ganzen Welt antreten. Es geht von New York nach Moskau und von Jerusalem nach Tokyo. Hunderte von Zombies sind zeitgleich auf dem Bildschirm zu sehen, während bis zu vier Spieler in sieben verschiedenen Klassen und mit einem Arsenal tödlicher Waffen versuchen, am Leben zu bleiben.World War Z ist ein mit Adrenalin vollgepumpter Co-Op Third Person Shooter für bis zu vier Spieler bei dem Schwärme von hunderten von Zombies gleichzeitig bekämpft werden müssen. Inspiriert durch den Paramount Pictures Film World War Z fokussiert sich das Spiel auf schnelles Gameplay in Geschichten, die auf der ganzen Welt stattfinden. Die Menschheit steht am Rande der Auslöschung. Von New York bis Moskau, durch Jerusalem und Tokio breitet sich die untote Apokalypse immer weiter aus. Als das Ende naht, beschließt eine Gruppe hartgesottener Kämpfer, sich der Horde entgegenzustellen und die Untoten zu überleben.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer Switch