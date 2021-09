World War Z: Aftermath: Erweiterung des Zombie-Shooters steht bereit

Neue Kämpfe in einer kriegerischen Welt: Kämpfe um dein Leben und stell dich in zwei neuen Episoden den anstürmenden orden entgegen - erobere Vatikanstadt in einer epischen Konfrontation in Rom zurück und verbünde dich mit Überlebenden in Kamchatka, Russland.

Neue Arten zu Kämpfen: Dezimiere die Untoten mit dem neuen brutalen Nahkampfsystem, das nun Zweihand- und doppelt geführte Klingenwaffen unterstützt. Wohlgemerkt auch im optionalen First Person Modus.

Tiefgründige Progression: Hochleveln in acht Klassen, beide mit ihren eigenen Perks - auch die neue Vanguard Klasse, ausgestattet mit einem elektrischen Schild mit dem man sich durch die Horde schieben kann. Passt eure Waffen an und erfüllt tägliche Missionen mit speziellen Anforderungen für extra Belohnungen.

Die komplette World War Z Erfahrung: Aftermath beinhaltet allen Content der World War Z: Game of the Year Edition, inklusive der Episoden in New York, Moscow, Marseille, Jerusalem und Tokyo.

Spielt wo immer ihr wollt mit euren Freunden: Aftermath unterstützt bis zu vier Spieler mit Cross-Play zwischen Konsolen und PC.

Die nächste Generation der Zombie Action: Spielt in glorreichem 4K|60 FPS auf den Next-Gen Systemen. Stellt euch mehr Zombies als jemals zuvor auf einem Screen, dank dem neuen Horde XL Modus, der exklusiv per Post Launch Update auf PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S kommt.

Spielbeschreibung des Herstellers: "World War Z: Aftermath ist der ultimative kooperative Zombie-Shooter, basiert auf dem Blockbuster von Paramount Pictures und stellt den nächsten Evolutionsschritt des Original-Hits World War Z dar, der bis heute 15 Millionen Spieler begeistert hat."