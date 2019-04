Fade to Silence: Trailer: Survival-Abenteuer in einer postapokalyptischen Eiswelt - 4Players.de

"Storyline: Zum ersten Mal wird die komplette Handlung des Spiels zugänglich sein! Wir haben die Early-Access-Phase genutzt, um an den Mechaniken des Spiels zu feilen, und werden nun den wichtigsten Teil hinzufügen: die Geschichte. Was hat zur Apokalypse geführt? Woher kommt die Infektion, die sich über das ganze Land ausbreitet? Was ist mit Ashs Familie geschehen? Das alles können die Spieler jetzt herausfinden!

Survival-Handbuch: Wir haben einen Überlebensleitfaden ins Spiel integriert, der alle Gameplay- und Survival-Mechaniken erklärt. Wann immer ein neues Feature im Spiel zum ersten Mal in Erscheinung tritt, erhält der Spieler einen automatischen Eintrag ins Survival-Handbuch, den man jederzeit erneut aufrufen kann. Dies soll vor allem neuen Spielern helfen, sich besser im Spiel zurecht zu finden.

Ein brandneues Tutorial: Es ist eine große Herausforderung, in einer postapokalyptischen Welt zu überleben. Wir haben das Tutorial von Grund auf überarbeitet, um neuen Spielern die ersten Schritte in die unbekannte Welt zu erleichtern und auch erfahrenen Spielern den ein oder anderen neuen Hinweis zu liefern.

Träum was Schönes ...: Wenn Ash sich ausruht, kann er visionsähnliche Träume haben, in denen er mit der Inneren Stimme kommuniziert und mehr über die Welt und die Geschichte erfährt. Natürlich kann jede dieser Sequenzen in der neuen Traumgalerie erneut angesehen werden, damit die Spieler wieder in die Geschichte einsteigen können, falls sie eine Weile nicht gespielt haben."

Am 30. April wird Fade to Silence den Early Access auf PC beenden und zugleich auf PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Das Survival-Abenteuer in einer postapokalyptischen Eiswelt, in der es gilt, den Gefahren der Natur und den teils übernatürlichen Gegnern zu trotzen, wird im folgenden Trailer vorgestellt."Fade to Silence ist ein Survival-Adventure mit Einzelspieler- und Koop-Modus. Es spielt in einer postapokalyptischen Welt, die in einem ewigen Winter gefangen ist. Schnee und Eis haben eine erbarmungslose Umgebung geschaffen. Die Natur ist verdorben. Monsterhafte Kreaturen, die einem schrecklichen Albtraum entsprungen zu sein scheinen, durchstreifen die gefrorene Einöde."Letztes aktuelles Video: Where Is My Mind TrailerZum Early-Access-Abschluss wird die endgültige Handlung eingebaut, die von Ashs Vergangenheit, seiner Tochter und der Apokalypse berichtet. Zugleich kommen neue Traumsequenzen hinzu, wenn sich die Hauptfigur (Ash) ausruht. Die Tutorialphase zu Beginn des Spiels wird komplett überarbeitet. Last but not least wird ein Überlebenshandbuch hinzugefügt, in dem man alle Spiel- und Überlebensmechaniken nachschlagen kann.Das finale Early-Access-Update im Überblick: