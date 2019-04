Fade to Silence: Trailer erklärt die Essenz des Survival-Adventures - 4Players.de

"Erkunde eine Winterlandschaft! Ein gefrorenes Delta, einst üppige Felder, dichte Wälder: Es gibt viel zu entdecken.

Spannende Atmosphäre und gnadenloses Gameplay. Ein Spiel für Strategen!

Wolfsschlitten-Expeditionen: Belade den Schlitten und begib dich mit einem Gefährten auf lange Reisen in die Ferne.

Rekrutiere Gefährten, um Zugriff auf bessere Ausrüstung zu erhalten. Nur so wirst du die Kälte und die immer gefährlicher werdenden Kreaturen überleben.

Im Erkundungsmodus kannst du die Welt durchstreifen und das Tempo selbst vorgeben.

Führe deine Gefährten und halte sie am Leben. Auf dich warten schwierige Entscheidungen."

Nach dem Clip "Where Is My Mind" ( wir berichteten ) werden nun die Spielwelt und der Überlebenskampf in Fade to Silence in einem weiteren Video vorgestellt."Fade to Silence ist ein Survival-Adventure mit Einzelspieler- und Koop-Modus. Es spielt in einer postapokalyptischen Welt, die in einem ewigen Winter gefangen ist. Schnee und Eis haben eine erbarmungslose Umgebung geschaffen. Die Natur ist verdorben. Monsterhafte Kreaturen (...) durchstreifen die gefrorene Einöde."Letztes aktuelles Video: Was ist Fade to SilenceFeatures (laut Hersteller):Am 30. April 2019 wird Fade to Silence den Early Access auf PC beenden und zugleich auf PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Zum Early-Access-Abschluss wird die endgültige Handlung eingebaut, die von Ashs Vergangenheit, seiner Tochter und der Apokalypse berichtet. Zugleich kommen neue Traumsequenzen hinzu, wenn sich die Hauptfigur (Ash) ausruht. Die Tutorialphase zu Beginn des Spiels wird komplett überarbeitet. Last but not least wird ein Überlebenshandbuch hinzugefügt, in dem man alle Spiel- und Überlebensmechaniken nachschlagen kann.