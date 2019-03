Sekiro: Shadows Die Twice: Wann kommt der Test? - 4Players.de

Balla-Balla schrieb am 20.03.2019 um 14:01 Uhr

Ich sehe schon, wie erwartet geht die alte Diskussion über den Schwierigkeitsgrad los. Diesbezügliche videos wurden ja schon gepostet.

Die Vision des Entwicklers, um das Spiel richtig zu "genießen" müsse man eben durch die Härte durch, das Leid gehöre zum Inhalt, das Erlernen der Kampftechnik, bla, bla. Alles bullshit.

Letztlich lebt auch From Software vom Verkauf ihrer Arbeit und da haben sie eben eine besondere Strategie entwickelt, die einen bestimmten Spielerkreis anspricht, der sich zur Elite zählt. Die Ehrenmänner und -frauen der Zocker, die sog. hardcore Gamer, die mehr Zeit und Mühe für Videogames investieren als der Durchschnitt. Mit dem Nimbus der härtesten Games hat sich FS eine Position auf dem Markt geschaffen, die einzigartig ist, was marketingtechnisch in der Masse des Angebotes natürlich schlau ist. Es werden hier Emotionen bedient und zu Geld gemacht. From Software ist eine Marke, die jeder kennt, sich aber nicht jeder "leisten" kann, wie Porsche oder früher mal Apple. Wahrscheinlich hat man sich schlicht mal ausgerechnet, was besser verkauft. Beliebigkeit durch übliches Anpassen der Grade im mainstream zu schwimmend oder eben der Name mit dem Nimbus des Exklusiven.

Regelmäßig eiern die Argumente an dem Punkt, wo man erklären soll, was denn den hardcore Spieler daran stören würde, wenn andere das Spiel auf "leicht" zocken. Oder dass man der Vision des Entwicklers durchs leichte Zocken nicht gerecht werden würde.

Was juckt es den Maler, wenn sein Bild später in einer Garage hängt, auf der anderen Seite der Welt, die er niemals sehen wird? Verkauft er seine Schinken hingegen nur unter der Bedingung, sie allein in Schlössern an die Wand hängen zu dürfen, wird sein Werk elitär und damit für eine bestimmte Käuferschicht interessant. That´s it.

Letztlich natürlich eine Marketing Entscheidung des Herstellers. Ich bin ihm nicht böse, jeder muss gucken wo er bleibt. From Software hat sich für diese Schiene entschieden und gut....