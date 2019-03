Sekiro: Shadows Die Twice: Die ersten fünf Bosse im Video (Spoiler) - 4Players.de

stirbt

Während sich Jörg für unseren Test noch durch die Welt des Action-Adventures Sekiro: Shadows Die Twice von From Softwarekämpft, hat er die (erfolgreichen) Kämpfe gegen die ersten fünf Bosse aufgezeichnet. Diese intensiven Auseinandersetzungen zwischen dem Einarmigen Wolf und seinen Kontrahenten zeigen wir euch im Video. Aber Vorsicht: Natürlich werden die Kampfarenen, Angriffsmuster und Namen der Feinde enthüllt. Wer also wirklich gar nichts über Sekiro: Shadows Die Twice wissen möchte, der hört am besten hier auf zu lesen.Der Rest verschafft sich hier einen Eindruck über den Schwierigkeitsgrad der Boss-Begegnungen. Mit dabei sind die Bosse: Angeketteter Oger, Gyobu Masataka Oniwa, General Tenzen Yamauchi, Juzo, der Trinker und General Naomori Kawarada.